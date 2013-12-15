Янукович зустрічається з сенаторами Конгресу США

22:08, 15 грудня 2013
Політика
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Янукович зустрічається з сенаторами Конгресу США

Янукович

Розпочалась зустріч Президента України Віктора Януковича з членом Сенату США, членом Комітету у закордонних справах Джоном Маккейном та членом Сенату США, головою підкомітету з європейських питань Комітету у закордонних справах Крістофером Мерфі.

Відповідне повідомлення зявилося на сайті Президента України.

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