Янукович зустрічається з сенаторами Конгресу США

Янукович зустрічається з сенаторами Конгресу США

Розпочалась зустріч Президента України Віктора Януковича з членом Сенату США, членом Комітету у закордонних справах Джоном Маккейном та членом Сенату США, головою підкомітету з європейських питань Комітету у закордонних справах Крістофером Мерфі. Відповідне повідомлення зявилося на сайті Президента України.

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