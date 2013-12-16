У ВР зареєстровано проект звернення до Президента з вимогою відставки Азарова

Сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звернення до Президента України Віктора Януковича з вимогою відставки прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Автором проекту є член фракції "Батьківщина" Володимиром Яворівський.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду Азарова. Проект постанови "Про відповідальність Кабінету міністрів України", поданий трьома лідерами опозиції, підтримали 186 депутатів за необхідних 226.

За законом, Верховна Рада не може розглядати питання про відповідальність уряду частіше, ніж один раз під час однієї сесії парламенту.

15 грудня позафракційний народний депутат Олесь Доній заявив, що опозиція зібрала понад 170 підписів народних депутатів за відставку уряду.