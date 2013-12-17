Кернес очолив Федерацію футболу Харкова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, рішення про призначення Кернеса було ухвалене 16 грудня на конференції федерації.

Харківський міський голова змінив Володимира Петрова, який керував цим спортивним об'єднанням останні 20 років.

Кернес подякував спортсменам за довіру і сказав, що має намір посилити участь федерації у житті Харкова.

«Сьогодні ми відроджуємо шкільні стадіони, будуємо футбольні майданчики у всіх районах міста. У найближчих планах - залучати більше команд в змагання і шукати зацікавлених у розвитку федерації. Я доступний для пропозицій, потрібно у форматі діалогу починати працювати», - наголосив він.

Заступником голови федерації обрано віце-мера Ігоря Терехова.