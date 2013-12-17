У внутрішніх військах заперечують смерть солдата після штурму Банкової 1 грудня

23:24, 17 грудня 2013
Політика
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У прес-службі внутрішніх військ МВС України заперечують повідомлення окремих ЗМІ про смерть солдата строкової служби внаслідок нападу радикально налаштованих людей на загони міліції, які розташовувалися поперек вулиці Банкової 1 грудня.

Внутрішні війська МВС / Фото: vv.gov.ua

«Станом на сьогоднішній день із 79 бійців, які були госпіталізовані внаслідок нападу 1 грудня – 65 залишили медичні установи МВС, решта перебуває на лікуванні і готується до виписки. Жодної смерті бійців зафіксовано не було», - зазначили у прес-службі внутрішніх військ, зауваживши водночас що станом на сьогоднішній день через гострі респіраторні хвороби надана допомога 69 бійцям внутрішніх військ.

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Разом з тим, як стало відомо агентству після заворушень 1 грудня біля Адміністрації Президента було важко травмовано солдата строкової служби внутрішніх військ, який через три дні помер в лікарні. Як повідомило джерело агентству, за приховування інформації про смерть бійця його колегам заплатили по тисячі гривень «преміальних».

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