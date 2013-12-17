Перезахоронення радіоактивних відходів розпочнеться у 2015 році - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

Він зазначив, що фінансову допомогу в проведенні цих робіт надаватиме НАТО, для цього було підписано імплементаційну угоду.

«Підписано імплементаційну угоду про перезахоронення радіоактивних відходів, які створювалися і зараз зберігаються з часів Радянського Союзу, з часів ядерних програм військових Радянського Союзу. На території України це 6 об`єктів. Приблизний обсяг - 1 тис м куб», - сказав Проскуряков.

За його словами, на об`єктах, де зберігаються радіоактивні відходи, в 2014 році буде проведено моніторинг, під час якого буде визначено точну їх кількість, а також місце, де вони будуть перезахоронені. На ці роботи буде виділено майже 1 млн євро.

Проскуряков додав, що в 2015 році почнеться вивіз і перезахоронення радіоактивних відходів. На всі роботи передбачено виділення від 15 до 25 млн дол.

«Сума називалася до 15 млн дол, але з вилкою до 25 млн дол. Тому що розрахована на 1 тис м куб, але якщо реально покаже, що їх більше, тому з вилкою. Проект розрахований на 5 років», - зазначив міністр екології.

Як повідомлялося, 18 вересня 2013 Проскуряков підписав імплементаційну угоду між Кабінетом міністрів і НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися в результаті виконання військових програм.

За виконання угоди та управління проектами з українського боку буде відповідати Міністерство екології та природних ресурсів в особі Держагентства з управління зоною відчуження. З боку НАТО управління проектами в рамках угоди планується покласти на Німеччину.