Азаров спростовує наявність загроз фінансовій та економічній стабільності України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Я сьогодні можу твердо заявити, що настав переломний момент. У нас з'явилася перспектива і тверда упевненість, що ми утримаємо як соціальну стабільність, так і фінансово-економічну стабільність. Нічого зараз не загрожує стабільності фінансово-економічної ситуації в країні, ніякі економічні чинники. Я підкреслюю», - сказав прем'єр.

За словами Азарова, «домовленості президентів України і Росії дозволяють планувати подальші роки, як роки розвитку і упевненості людей в стабільності життя».

«Тому ми нікому не дозволимо розхитати ситуацію, яка була нормалізована такими зусиллями», - підкреслив глава уряду.

При цьому він закликав лідерів політичних сил «домовлятися, як захистити народ України від кризи».

«За цих складних умов ми зобов'язані захищати народ України від кризи. Той, хто цього не розуміє, тому не місце в політиці», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд дол.