Держслужбу інтелектуальної власності віддали міністру економіки
12:36, 18 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович підпорядкував Державну службу інтелектуальної власності України міністру економічного розвитку і торгівлі України.
Янукович віддав Держслужбу інтелектуальної власності мінистерству економіки.
Про це йдеться в указі “Про внесення змін до деяких указів Президента України”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Указ забирає відповідні функції у міністра освіти і науки України.
Вносяться зміни до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Положення про Міністерство освіти і науки України, які передбачають, що відтепер Державна служба інтелектуальної власності України буде підпорядкована міністру економічного розвитку і торгівлі України.
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