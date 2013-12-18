Держслужбу інтелектуальної власності віддали міністру економіки

Про це йдеться в указі “Про внесення змін до деяких указів Президента України”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указ забирає відповідні функції у міністра освіти і науки України.

Вносяться зміни до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Положення про Міністерство освіти і науки України, які передбачають, що відтепер Державна служба інтелектуальної власності України буде підпорядкована міністру економічного розвитку і торгівлі України.