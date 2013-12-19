Клюєв: Україна може розвалитися навіть не на дві, а на три частини

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв в інтерв'ю кореспондентам телеканалу ARD та газети «Берлінер Цайтунг» (Німеччина), повідомляє прес-служба РНБО.

Те, що відбулося на майдані у ніч на 30-е листопада Андрій Клюєв назвав великою трагедією. «Те, що постраждали невинні люди, це горе. Це дуже погано. Я вважаю, те, що сталося, було найчистішої води провокацією», - сказав Секретар РНБО України.

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«Будь-яку таку проблему можна вирішити тільки мирним шляхом. Якщо якась із сил намагається диктувати свої умови, це шлях в нікуди», - сказав Андрій Клюєв.

«Політики, які не готові до компромісу, не думають про майбутнє України. Якщо продовжувати звинувачувати один одного, це шлях до розвалу країни навіть не на дві, а на три частини. І такі сценарії в нашій країні, на жаль, можливі», - сказав Секретар РНБО України.

Він також заявив, що з 10-го грудня вже велися певні консультації з представниками опозиції. «Фактично ми домовилися про те, що половину проблем можна було врегулювати у переговорному процесі. Якщо ви звернули увагу, вже наступного дня розпочав роботу круглий стіл. Мені Президент України доручив організаційні питання щодо його проведення. Я безпосередньо вів переговори з представниками опозиції про те, хто і в якому форматі братиме участь у його засіданні», - сказав Секретар РНБО України.