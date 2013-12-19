Прем’єр Швеції: ЄС – це сім’я цінностей, а не мішок грошей

Про це він заявив, виступаючи у Брюсселі на початку засідання Європейської ради (саміту ЄС), передає Радіо Свобода.

Райнфельдт нагадав, що двері ЄС для України відкриті, але зазначив, що важливо твердо заявити: Європейський союз – це сім’я цінностей, і Україна має піти на реформи, щоб стати її частиною – "ми не те місце, куди звертаються по гроші".

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"Це та важлива різниця, про яку Євросоюз має чітко давати знати, коли веде розмови з урядовцями в Україні", - сказав прем’єр Швеції.

Після зустрічі українського керівника в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня російська влада оголосила про рішення зробити знижку в ціні на газ для України на третину і надати Києву 15 мільярдів доларів кредиту.

Наприкінці минулого місяця на саміті ініціативи ЄС "Східне партнерство" президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію України з Євросоюзом, заявивши, що відкладає це підписання через економічні труднощі і необхідність поліпшити відносини з Росією, значно погіршені останнім часом із боку російської сторони.

Крім того, у владі України тоді вимагали від ЄС великих сум грошей, щоб компенсувати витрати, необхідні для втілення угоди про асоціацію.