Мешканці Києва засуджують знесення пам'ятника Леніну – дослідження

Про це свідчить дослідження компанії Research & Branding Group, пише Українська правда.

Згідно з даними, 69% мешканців столиці негативно поставилися до знесення пам'ятника Леніну, позитивно - 13% , а 15% залишилися до цього байдужі.

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Серед тих, кому не сподобалося те, що пам'ятник знесли - більшість представників всіх вікових груп (від 66% серед молоді до 78% серед киян старше 55 років).

Негативне ставлення до знесення пам'ятника Леніну переважає у більшості київських прихильників усіх основних політичних сил, а також у прихильників Євромайдану.

67% киян розцінюють знесення пам'ятника Леніну як акт вандалізму. Протилежної точки зору дотримується 29% жителів міста.

57% киян згодні з тим, що дії щодо знесення пам'ятника Леніну повторюють аналогічну практику більшовиків, лідером яких був Ленін. Не згодні з цим твердженням 35% мешканців Києва.

Дослідження проводилося в період 10-14 грудня 2013 року. Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в місті Київ. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення міста за статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності склав 800 осіб. Очікувана середня похибка вибірки складає +-3,5 %.