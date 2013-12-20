Яценюк каже, що він, Тягнибок і Турчинов проходять у справі про державний заколот (відео)

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, розповів Арсеній Яценюк.

"Про це заявив щойно генеральний прокурор - 109 стаття, захоплення державної влади. По ній проходять Турчинов, Тягнибок, Яценюк і ще 8 людей", - заявив Яценюк.

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На запитання, чи фігурує у справі Віталій Кличко, Яценюк відповів, що не знає цього.