Яценюк каже, що він, Тягнибок і Турчинов проходять у справі про державний заколот (відео)
12:06, 20 грудня 2013Політика
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Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, перший заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов та голова "Свободи" Олег Тягнибок фігурують у справі про державний заколот.
Про це, відповідаючи на запитання журналістів, розповів Арсеній Яценюк.
"Про це заявив щойно генеральний прокурор - 109 стаття, захоплення державної влади. По ній проходять Турчинов, Тягнибок, Яценюк і ще 8 людей", - заявив Яценюк.
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На запитання, чи фігурує у справі Віталій Кличко, Яценюк відповів, що не знає цього.
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