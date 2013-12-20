Лікарі: євромайданівці часто хворіють на застуди та серцево-судинні захворювання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив координатор лікарів-волонтерів Олег Мусій.

“Практично 60% від звернень учасників мітингу це застудні захворювання. На другому місці — серцево-судинні захворювання, які складають третину звернень”, - сказав Мусій, додавши, що протягом останніх 3-4 діб було госпіталізовано близько 15 учасників акції спротиву, яким поставили діагнози, зокрема, пневмонія та перевтоми.

Також, за словами Мусія, санітарно-епідеміологічна ситуація лишається стабільною. А інформація про загрозу туберкульозу учасникам Євромайдану, за словами лікаря, не відповідає дійсності.

В той же час він нагадав, що за периметрами Майдану біля готелю “Україна” помер чоловік, у якого при розтині встановили діагноз “туберкульоз”. А 14 і 16 грудня було госпіталізовано двох осіб, яким в лікарні при обстеженні також поставлено діагноз “туберкульоз”.

“Якихось особливостей протікання туберкульозу чи зараження немає”, - наголосив лікар.

Він також зауважив, що щодня у приміщеннях КМДА, у Жовтневому палаці, а також у Будинку профспілок проводиться повна дезінфекція приміщень.

Також, за його словами, забезпеченість медичної служби сягає 80-90%. Втім, він зауважив, що бажання лікарів і медичного персоналу брати участь у забезпеченні медичної допомоги зменшилась, тому лікарі-волонтери, за словами Мусія, які мають бажання, можуть долучитися до роботи на Майдані.

Він також зазначив, що забезпеченість медикаментами на сьогодні становить близько 70%.