Ромпей: Пропозиція асоціації та ЗВТ для України залишається на столі

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сказав Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей після закінчення саміту лідерів 28 країн — членів ЄС.

"Наша пропозиція політичної асоціації та тісніших торговельних зв'язків все ще лежить на столі. Ми готові її підписати як тільки Україна буде до цього готова”.

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Він також зазначив, що на Майдані українці виступають за краще майбутнє.

"На Майдані ми бачимо прагнення кращого майбутнього. Ці прагнення виражені чоловіками і жінками, молодими і літніми, які виступають під Європейськими прапорами без жодного цинізму", - сказав Ромпей.