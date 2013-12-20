Ромпей: Пропозиція асоціації та ЗВТ для України залишається на столі
15:55, 20 грудня 2013Політика
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Пропозиція асоціації та зони вільної торгівлі України з ЄС залишається на столі
Герман ван Ромпей каже, що ЄС чекатиме на Україну
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сказав Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей після закінчення саміту лідерів 28 країн — членів ЄС.
"Наша пропозиція політичної асоціації та тісніших торговельних зв'язків все ще лежить на столі. Ми готові її підписати як тільки Україна буде до цього готова”.
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Він також зазначив, що на Майдані українці виступають за краще майбутнє.
"На Майдані ми бачимо прагнення кращого майбутнього. Ці прагнення виражені чоловіками і жінками, молодими і літніми, які виступають під Європейськими прапорами без жодного цинізму", - сказав Ромпей.
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