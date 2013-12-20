Азаров: заява ЄС про призупинення роботи над Асоціацією пов`язана з різдвяними канікулами

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер, коментуючи заяву глави Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що Єврокомісія не бачить підстав продовжувати переговори про підписання Угоди про асоціацію з нинішнім керівництвом України в нинішніх умовах.

«Я не читав, що говорив Баррозу, але в курсі всіх тих переговорів, які зараз ведуться. І буквально вчора відбулися розмови з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом, з єврокомісаром Штефаном Фюле і т.д. Може на пана Бааррозу впливають різдвяні свята. Ось 23 числа наступають канікули всюди в Європі. З 23 грудня по 7 січня розмовляти там буде ні з ким. Європа - це Європа, ви прекрасно про це знає», - сказав Азаров.

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Він нагадав, що є домовленість про створення декількох робочих груп з реалізації спільних проектів України та ЄС.

«Ми вже вийшли на Європу з хорошими напрямками», - сказав Азаров.

Як повідомлялося, єврокомісар Штефан Фюле також написав в Твіттері, що Євросоюз призупиняє роботу з українською владою щодо угоди про асоціацію.