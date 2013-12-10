Активісти Євромайдану пікетують будинок, в якому прописаний голова КМДА Попов

Київська «Батьківщина» спільно з громадськими активістами Євромайдану сьогодні з 6.00 пікетує будинок на розі вул. Анни Ахматової та Дніпровської набережної, де прописаний голова КМДА Олександр Попов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської міської партійної організації ВО «Батьківщина», на акції перебувають близько 100 осіб.

Основна вимога пікетувальників до голови КМДА - відмовитися від заборони мирних акцій у центрі Києва та від примусового розгону учасників Євромайдану, які перебувають в адміністративних будівлях.

Учасники протесту принесли з собою декілька заяв від імені КМДА до судових інстанцій.

«Ми вимагаємо від Попова негайно подати до Окружного адмінсуду міста Києва заяву про відмову від примусового виконання рішення суду щодо заборони мирних демонстрацій у центрі Києва та заяву до Шевченківського райсуду Києва про скасування заходів забезпечення позову. Таким чином Попов може позбавити міліцію права застосовувати силу проти демонстрантів і показати, що для нього важливіша присяга державного службовця, а не особиста відданість Віктору Януковичу, чиє перебування на посаді Президента стрімко добігає кінця», - звернувся до Попова голова столичного осередку партії «Батьківщина», народний депутат Юрій Одарченко.

Пікетувальники звинувачують Попова у створенні передумов для силового нападу на мирних протестувальників Євромайдану через його звернення до органів МВС щодо встановлення Новорічної ялинки і ковзанки, заяв до суду щодо заборони використання приміщень Київради/КМДА та проведення масових зібрань у Києві.

«Попов продовжує поширювати інформацію про заблокованість адміністрації, про відсутність умов для роботи працівників, сам при цьому жодного разу на робочому місці не з’являючись, – заявив Одарченко. - За вказівкою з адміністрації Державна служба охорони повністю припиняє виконувати свої обов’язки в будівлі. І це, не дивлячись на неодноразово доведений, зокрема, через ЗМІ, факт: відсутність блокування адміністративної будівлі Київради/КМДА».

Як нагадали у «Батьківщин» в ніч на 30 листопада Попов, знаючи про відсутність судової заборони на проведення мирних заходів, звернувся до органів МВС з проханням звільнити Майдан Незалежності від мітингувальників.

КМДА було подано цивільний позов з вимогою заборонити проведення будь-яких масових зібрань у Києві строком до 7 січня 2014 року, в рамках якого за наполяганням представників Київради і Київської міськдержадміністрації була прийнята ухвала про заборону використання приміщення за адресою: Хрещатик, 36, будь-ким, крім Київради, КМДА та визначених ними осіб.