Колона мітингувальників вирушила до Апеляційного суду, щоб підтримати ув'язнених активістів (відео)

Колона мітингувальників чисельністю в декілька сотень чоловік вирушила в Хрещатика до Апеляційного суду міста Києва для того, щоб підтримати ув'язнених активістів після сутичок на Банковій 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Апеляційному суді міста Києва буде розглядатися апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції щодо обрання міри запобіжного заходу взяття під варту дев'ятьом затриманим на вулиці Банковій 1 грудня.

За інформацією прес-служби «Батьківщини», заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат Павло Петренко 9 грудня на брифінгу повідомив, що 10 грудня об 11:00 відбудеться перше судове засідання Апеляційного суду міста Києва по затриманим 24 листопада студентам, які брали участь у мирній акції, і яких потім «Беркут» жорстоко побив на площі Перемоги та затримав.

«Їх назвали нібито зачинщиками заворушень біля Кабінету міністрів. Серед цих хлопців є інвалід дитинства, він практично нічого не бачить – його прізвище Матяш. Попри це Печерський суд так само під копірку затримав їх на 60 днів. Об 11:00, Апеляційний суд розглядатиме справи Романа Біленького та Олега Матяша. Олександра Солоненка судитимуть у середу, 11 грудня», - зазначив Павло Петренко.

Судове засідання по затриманому 1 грудня журналісту Валерію Гарагуцу відбудеться сьогодні, о 12:40, в Апеляційному суді міста Києва. На середу, 11 грудня, на 14:00, призначений розгляд апеляційної скарги у справі Миколи Лазаревського, того ж дня на 14:30 – справа Геннадія Черевка, на 15:00 – Сергія Нужненка. А у четвер, об 11:40, розглядатиметься справа Олександра Остащенка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

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Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував дев'ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

Однак, 4 грудня, родичі затриманих на прес-конференції повідомили, що затримані під час пікетування Адміністрації Президента 1 грудня були мирними учасниками мітингу, які не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу “Беркут”.

Серед затриманих також журналіст Гарагуца, якому інкримінують організацію сутичок на вулиці Банковій, хоча, за словами адвоката, журналіст просто виконував свої професійні обов’язки.

5 грудня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних провадження щодо правопорушень під час акцій протесту в Києві.

Водночас Татаров зазначив, що на даний час за підозрою у скоєнні правопорушень затримано вже 14 осіб.