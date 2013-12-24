У 2014 році Міндоходів хоче скоротити кількість податків до 9-10

«У мене немає сумнівів, що ми зробимо це (скорочення кількості податків – УНІАН) у 2014 році. Все для цього є. Я думаю, що їх (податків - УНІАН) кількість буде скорочено до 9 -10», - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року голова Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення скоротити кількість податків із 23 до 9. До цього віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшена до 9 позицій з 23.

Згідно з дослідженням експертів Світового банку, платник податків в Україні здійснює понад 20 податкових платежів на рік, витрачаючи на це 490 годин. Всього в країні існує більше 100 податків і зборів.