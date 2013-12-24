В.о. голови КМДА розповів, як почувається Попов
15:17, 24 грудня 2013Політика
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В.о. голови КМДА Анатолій Голубченко часто спілкується з Олександром Поповим, відстороненим від посади голови КМДА
Попов спілккується з Голубченком
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.
На запитання, чи спілкується він з Поповим, Голубченко відповів: “Так, безумовно. І вчора спілкувався”.
При цьому на запитання, як Попов почувається, Голубченко сказав: “Нормально. Тримається”.
Нагадаємо, Олександра Попова відсторонили з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв'язку з розслідуванням подій, що призвели до розгону Євромайдану вранці 30 листопада.
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