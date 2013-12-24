В.о. голови КМДА розповів, як почувається Попов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання, чи спілкується він з Поповим, Голубченко відповів: “Так, безумовно. І вчора спілкувався”.

При цьому на запитання, як Попов почувається, Голубченко сказав: “Нормально. Тримається”.

Нагадаємо, Олександра Попова відсторонили з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв'язку з розслідуванням подій, що призвели до розгону Євромайдану вранці 30 листопада.