В.о. голови КМДА розповів, як почувається Попов

15:17, 24 грудня 2013
Політика
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В.о. голови КМДА Анатолій Голубченко часто спілкується з Олександром Поповим, відстороненим від посади голови КМДА

Попов спілккується з Голубченком

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання, чи спілкується він з Поповим, Голубченко відповів: “Так, безумовно. І вчора спілкувався”.

При цьому на запитання, як Попов почувається, Голубченко сказав: “Нормально. Тримається”.

Нагадаємо, Олександра Попова відсторонили з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв'язку з розслідуванням подій, що призвели до розгону Євромайдану вранці 30 листопада.

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