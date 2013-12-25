Посольство Грузії звернулося до України з офіційною нотою через "список Царьова"
Посольство Грузії в Києві звернулося до МЗС України за офіційним роз'ясненням у зв'язку із забороною на в'їзд в країну ряду грузинських громадян.
Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомив грузинський посол Міхеїл Уклеба, передає ІТАР-ТАРС.
"Ми звернулися з офіційною нотою до міністерства закордонних справ України, очікуємо офіційної відповіді", - сказав посол.
Тим часом раніше у вівторок глава українського МЗС Леонід Кожара підкреслив, що очолюване ним відомство не має повноважень приймати рішення щодо дозволу або заборони іноземним громадянам в'їжджати на територію країни.
На тему: Саакашвілі та ще 35 іноземцям заборонили в`їзд до України - ЗМІ
В українських ЗМІ днями з'явилася інформація про ініціативу депутата від Партії регіонів Олега Царьова заборонити в'їзд в Україну 36 іноземцям, серед яких є і екс -президент Грузії Михайло Саакашвілі, які підозрюються цим політиком у намірі "дестабілізувати ситуацію в Україні".
Кожара повідомив, що відповідно до українського законодавства забороняти в'їзд в країну, в разі наявності для цього достатніх підстав, можуть уповноважені органи, серед яких Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Держприкордонслужба країни і Державна служба міграційного контролю.
"Якщо МЗС немає в цьому переліку, то міністерство не має права приймати такі рішення", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.