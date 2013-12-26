"Майдан" кличе у четвер пікетувати МВС

"Суспільство має тримати на контролі розслідування цього цинічного злочину, коли тендітна дівчина була жорстоко побита трьома відморозками. Суспільство має вимагати від МВС встановлення і оприлюднення імен не тільки виконавців, а і замовників цього побиття", - повідомили в Раді ВО "Майдан".

Початок пікету о 9.00. Адреса - вулиця Богомольця, 10.

На тему: Крашкова: Винні не повинні залишитися безкарними у ситуації з Чорновол

Нагадаємо, відому українську журналістку Тетяну Чорновіл побили 25 грудня. Президент України Віктор Янукович доручив Захарченко терміново вжити всі необхідні заходи для розслідування побиття журналістки.

За даними МВС, у справі про побиття журналістки наразі фігурує три особи, двоє з яких уже затримані.

Міліція відпрацьовує ряд версій нападу на Чорновіл, серед основних - її професійна діяльність, ДТП та можливі провокації з боку певних осіб.