"Майдан" кличе у четвер пікетувати МВС
Рада Всеукраїнського об’єднання "Майдан" закликає усіх небайдужих у четвер, 26 грудня, вийти на пікет Міністерства внутрішніх справ з вимогою провести всебічне розслідування та покарати організаторів і виконавців побиття Тетяни Чорновол.
"Суспільство має тримати на контролі розслідування цього цинічного злочину, коли тендітна дівчина була жорстоко побита трьома відморозками. Суспільство має вимагати від МВС встановлення і оприлюднення імен не тільки виконавців, а і замовників цього побиття", - повідомили в Раді ВО "Майдан".
Початок пікету о 9.00. Адреса - вулиця Богомольця, 10.
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Нагадаємо, відому українську журналістку Тетяну Чорновіл побили 25 грудня. Президент України Віктор Янукович доручив Захарченко терміново вжити всі необхідні заходи для розслідування побиття журналістки.
За даними МВС, у справі про побиття журналістки наразі фігурує три особи, двоє з яких уже затримані.
Міліція відпрацьовує ряд версій нападу на Чорновіл, серед основних - її професійна діяльність, ДТП та можливі провокації з боку певних осіб.