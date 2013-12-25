Крашкова: Винні не повинні залишитися безкарними у ситуації з Чорновол

У повідомленні, яке є у розпорядженні УНІАН, Крашкова зокрема зазначила, що «на жаль, останні події свідчать, що в Україні вже стало за звичай нападати, вбивати, ґвалтувати жінок. Подія, яка трапилася із Тетяною Чорновол є тому прямим доказом».

Вона також додала, що прикро, але доводиться констатувати, що є чоловіки-нелюди, які, виконуючи злочинні накази таких же нелюдів, намагалися залякати або позбавити життя молоду жінку, журналіста-професіонала.

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«Знущання, приниження, безпорадність, безвихідь, що переживає сьогодні Тетяна, мені до болю є зрозумілим, адже такий стан пережила я цього літа., - зазначила Крашкова,- Я добре знаю, що таке суспільна моральна підтримка, завдяки якій я вижила».

Вона також повідомила, що до цих пір отримує листи з усіх куточків України, які надавали і продовжують надавати їй нові сили під час лікування та у судовому процесі.

«Саме в тяжку для Тетяни годину хочу щиросердно від усіх жінок України морально підтримати Тетяну Чорновол. Прошу, Таню, тримайся! Ми з тобою!»,- завершила своє повідомлення Крашкова

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

29 листопада Первомайський міський районний суд Миколаївської області засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової до строків ув`язнення від 5 до 15 років.

капітана міліції Євгена Дрижака за скоєння розбою, згвалтування і спробу вбивства жительки Врадіївки Ірини Крашкової, а також службові злочини і зберігання наркотиків, суд засудив до 15 років в`язниці з конфіскацією всього майна, позбавлення спеціального звання ”капітан” і штрафу в сумі 10 тис. грн. Лейтенанта міліції Дмитра Поліщука за злочини проти Крашкової та службові злочини - до 15 років в`язниці з конфіскацією всього майна і позбавлення спеціального звання ”лейтенант”. Єгер Сергій Рабіненко засуджений за розбій і замах на вбивство Крашкової - до 11 років в`язниці з конфіскацією майна.

Крім того, екс-заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади суд позбавив звання ”майор” і засудив до 5 років в`язниці та присудив виплатити штраф у розмірі 10 тис. грн на користь держави.

Позов прокуратури про стягнення 10,581 тис. грн, витрачених на лікування Крапкової, суд вирішив повністю задовольнити, а позови про стягнення матеріальної і моральної шкоди задовольнити частково і в солідарному порядку стягнути з трьох підсудних 6,789 тис. грн матеріальної шкоди і моральної шкоди - по 150 тис. грн із Поліщука і Дрижака, і 100 тис. грн - з Рабіненка.