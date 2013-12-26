Росія не обмежиться покупкою облігацій для допомоги Києву





"Гроші були вже направлені в українські папери - три мільярди доларів, ми отримали сьогодні ці папери, так що угода відбулася. Далі ми з українськими колегами будемо вести переговори щодо подальших інвестицій ФНБ в папери України. По термінах будемо визначатися , а також будемо розглядати і інші інструменти , які можуть бути спрямовані на підтримку бюджету і на підтримку фінансового ринку України", - сказав Силуанов в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Серед наших пропозицій є й інші, відмінні від Фонду національного добробуту пропозиції", - додав він.