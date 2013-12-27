Амністовані учасниці Pussy Riot збираються співпрацювати з Навальним

Правозахисний фонд, який створять Марія Альохіна і Надія Толоконникова, збиратиме кошти за рахунок краудфандінга, тобто пожертвувань з боку приватних осіб. Про це Альохіна та Толоконникова заявили на прес-конференції 27 грудня, повідомляє Лента.ру.

До числа людей, які стежитимуть за витрачанням коштів, увійдуть Олексій Навальний, а також Сергій Власов з «Росузника» та експерт Ради з прав людини при президенті РФ правозахисник Володимир Рубашний.

За словами активісток, вони не стануть звертатися за фінансовою допомогою персонально до спонсорів, у тому числі до Михайла Ходорковського. Згадуючи колишнього главу "ЮКОСа" Толоконникова і Альохіна відзначили, що він важливий «як дуже сильна людина, неймовірна особистість» і підкреслили, що «ідейна і концептуальна» співпраця з ним можлива.

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Альохіна та Толоконникова також заявили, що не використовуватимуть бренд Pussy Riot у роботі створюваного фонду.

Активістки не виключили, що в майбутньому можуть зайнятися політичною діяльністю. Як заявила Толоконникова, «наша політична пристрасть нікуди не зникла». Альохіна, в свою чергу, підкреслила, що правозахисна діяльність у будь-якому випадку здійснюється політичними методами.