Парубій розповів, коли Євромайдан знову спробують розігнати

Після новорічно-різдвяних свят опозиція має намір активізувати протест, але готова і до нових спроб влади в силовий спосіб розігнати демонстрантів.

Про це заявив Радіо Свобода комендант наметового містечка на Майдані, народний депутат Андрій Парубій (фракція «Батьківщина»).

За його словами, «одразу після свят політична активність посилиться, і це буде добрим періодом для нашого переходу в наступ».

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Водночас Андрій Парубій припускає, що до активних дій готується не лише опозиція, але й влада.

«Активніші дії з нашого боку почнуться після Різдва. Але ми підозрюємо, що можуть бути активні дії і з боку влади. Звичайно, ми спробуємо змусити Януковича почути нас. Але може бути, що й Янукович зробить ще одну спробу розігнати Майдан – на це очевидно треба очікувати після 8 січня», – зазначає комендант Майдану.