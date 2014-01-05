У Львові чадним газом отруїлася матір з трьома дітьми
18:08, 05 січня 2014Політика
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У Львові чадним газом отруїлася матір з трьома малолітніми дітьми.
Діти перебувають у середньому ступені важкості / Фото : diapazon.kz
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 37-річну жінку в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні. Трьох її дітей двох дівчат і хлопчика, 2006, 2003 та 2001 років народження, госпіталізовано до реанімаційного відділення комунальної міської дитячої клінічної лікарні. Станом на 9.00 діти перебувають у середньому ступені важкості.
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