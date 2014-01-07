Різдвяна ніч на Євромайдані минула без провокацій - депутат

Про це Радіо Свобода повідомив Олег Медуниця, один з опозиційних народних депутатів, які постійно чергують на Майдані.

За його словами, на сьогодні також заплановані концерти і спортивні змагання.

Разом з учасниками акції на Майдані перебувають священики різних конфесій.

«Священиків дуже багато. Вчора о 22.00 розпочалася тут на сцені служба Божа, яка тривала до півночі. Сьогодні священики проведуть ранкову молитву, але вона, звичайно, буде святковою, відбудеться повноцінне богослужіння», – Медуниця.

Вчора ввечері лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок зі сцени на Майдані Незалежності привітали мітингувальників з Різдвом Христовим. Народний депутат Олександра Кужель зачитала вітальний лист від колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.