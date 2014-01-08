Генпрокуратуру пікетують близько 300 активістів Майдану

Про це повідомляє 5-й канал.

У руках мітингувальники тримають прапори партій «Свобода», «УДАР» та Євросоюзу.

Активісти виступають з промовами, які виголошують у гучномовці. Вони нарікають на непрозору роботу Генпрокуратури та скандують: "Пшонку – під арешт!" і "Свободу політв`язням!".

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Разом з тим, як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця, генерального прокурора Віктора Пшонки немає на робочому місці.

Бригинець разом з іншими депутатами - Андрієм Павловським, Олександрою Кужель, Ігорем Сабієм та Ігорем Швайкою – прийшли до ГПУ вимагати від Пшонки надати їм інформацію про перебіг розслідування справ щодо незаконних дій міліціонерів під час масових акцій протесту наприкінці минулого року та активістів Євромайдану.

Оскільки генпрокурора немає на робочому місці, то депутати пішли уточнювати ситуацію до заступника Ударцова, де вимагали викликати для керівника відділу кадрів Генпрокуратури, який би пояснив, за яким рішення і законом генпрокурор не виходить на роботу. Начальник управління звернень категорично відмовився викликати на зустріч з депутатами керівника відділу кадрів.