Тенісист Долгополов не зміг вийти у півфінал турніру в Сіднеї

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У чвертьфінальному матчі киянин поступився австралійському тенісистові Бернарду Томичу з рахунком 4:6, 3:6.

Таким чином, рахунок особистих зустрічей між Долгополовим і Томичем становить 5-2 на користь українця.

Змагання в Сіднеї є підготовчими перед першим супертурніром року – Відкритим чемпіонатом Австралії, який відбудеться з 13 по 26 січня в Мельбурні.