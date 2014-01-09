Тенісист Долгополов не зміг вийти у півфінал турніру в Сіднеї
12:31, 09 січня 2014Політика
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Український тенісист Олександр Долгополов не зміг вийти у півфінал турніру ATP, що проходить в австралійському Сіднеї.
Олександр Долгополов / Фото: rezonans.in.ua
Про це повідомляє Тенісний портал України.
У чвертьфінальному матчі киянин поступився австралійському тенісистові Бернарду Томичу з рахунком 4:6, 3:6.
Таким чином, рахунок особистих зустрічей між Долгополовим і Томичем становить 5-2 на користь українця.
Змагання в Сіднеї є підготовчими перед першим супертурніром року – Відкритим чемпіонатом Австралії, який відбудеться з 13 по 26 січня в Мельбурні.
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