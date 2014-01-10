У Києві проводять громадське опитування щодо розвитку території Дніпровських схилів і островів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту.

Взяти участь в опитуванні можна, зайшовши на головну сторінку офіційного веб-сайту проекту «Дніпровська перлина» (http://dp.kga.gov.ua).

Опитування розроблено за ініціативою проектної групи стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина", яку координує Департамент.

На переконання головного архітектора Києва Сергія Целовальника, подальша доля Дніпровських островів та схилів має бути вирішена шляхом створення експертами та громадськістю єдиного гармонійного функціонального «бачення» території. «Острови мають розкрити свій потенціал з особливою обережністю. Унікальний рекреаційний ресурс столиці має стати своєрідною візитівкою міста, з пішохідними алеями відпочинку, просто зеленими зонами, пляжами та спортивно-розважальними майданчиками», - підкреслив Целовальник.

Як зазначають в Департаменті, стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина» - одна з 9 стратегічних ініціатив Стратегії розвитку м. Києва до 2025 р. «Дніпровська перлина» націлена на розвиток київських островів та Дніпровських схилів, але за умови, що вони не тільки стануть комфортним місцем для відпочинку киян, а й залишаться екологічно важливою зоною міста.

Проект «Дніпровська перлина» охоплює територію долини р. Дніпро в м. Києві у межах Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського та Шевченківського адміністративних районів м. Києва, яка включає вільні від забудови прибережні території, східні схили Старокиївського та Печерського плато, набережні, міські парки, мости та дніпровські острови в проектних межах міста. Загальна площа території становить приблизно 9500 га.