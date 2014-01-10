Азаров обіцяє в 2014 році “носити на руках” виробників і бізнесменів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що в 2014 році уряд піклуватиметься про розвиток вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив e ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Я вже не раз говорив, що нам треба наших виробників, бізнес на руках носити. У цьому і полягатиме сенс роботи уряду в 2014 році”, - написав прем'єр.

Він зазначив, що уряд продовжить роботу з дерегулювання, зниження адміністративного тиску на бізнес, усуненню перешкод ведення бізнесу, боротьби з корупцією і створення умов для модернізації і інвестування в нашу промисловість.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров закликав уряд продовжити дерегулювання і скоротити поле для корупції.

За словами прем'єр-міністра, уряд повинен розробити кращу законодавчу базу і практику щодо вільного і рівного доступу до кредитових, енергетичних, матеріальних і інших ресурсів. Уряду також необхідно зосередитися на низці законодавчих ініціатив. Зокрема, на створенні законопроектів, які ефективно захищають право власності.