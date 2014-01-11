ЗМІ: Захарченка включено до проекту списку посадовців, проти яких США можуть ввести санкції

Про це повідомляють джерела "Української правди" у Вашингтоні.

15 січня у Сенаті США мають відбутися позачергові, другі за останні два місяця слухання щодо України, які матимуть назву "Наслідки кризи в Україні".

Доповідачами заявлено заступника Держсекретаря Вікторію Нуланд, заступника помічника Держсекретаря Томаса Мелію, а також колишнього радника Президента США з питань національної безпеки Збігнева Бжезинського.

Вести слухання збирається особисто глава сенатського Комітету у міжнародних справах Боб Менендез, який минулого тижня зустрічався з українською діаспорою в Нью-Джерсі.

Своєю чергою, колишній заступник екс-Держсекретаря Гіларі Клінтон Мелані Вірвір підтвердила "Українській правді", що уряд США активно розглядає питання про введення санкцій щодо українських високопосадовців як "один з інструментів".

"Мій уряд працює, щоб визначити, чи є інструменти, які вони можуть використати для здійснення впливу (на українську владу), щоб підтримати вас у ваших зусиллях. Це можуть бути санкції чи інші види політичних ініціатив, які можуть бути пущені в хід", - сказала вона.