У Києві за останні місяці було самовільно встановлено понад 140 МАФів - КМДА
У Києві в останні місяці 2013 року було самовільно встановлено понад 140 МАФів. Профільним службам було дано доручення до 25 січня демонтувати ці МАФи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Київської міськдержадміністрації Анатолій Голубченко під час розширеної апаратної наради КМДА.
Профільним службам він дав доручення до 25 січня демонтувати ці МАФи, а в разі невиконання протокольного доручення вже 26 січня будуть прийняті відповідні кадрові рішення.
Як повідомляє Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, 14 січня о 10.00 відбудеться демонтаж торговельного ряду із трьох тимчасових споруд (павільйонів), загальною площею близько 150 кв. м, який було незаконно встановлено в ніч на 8 січня поблизу вул. Княжий затон, 21.
Крім того, в Департаменті містобудування та архітектури нагадують, що у столиці затверджено комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у Києві.
Комплексну схему створено з метою впорядкування і систематизації визначення місць для розміщення ТС з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.
Загалом схема передбачає зменшення кількості МАФів у місті до кінця 2014 року до 6,5 тис. одиниць, які будуть розміщені у конкретно визначених місцях з урахуванням обмежень і вимог. Тимчасові споруди будуть однотипними, що має позитивно вплинути на загальний архітектурний вигляд території.