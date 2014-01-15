Рибак оголосив перерву в засіданні Ради
11:04, 15 січня 2014Політика
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Володимир Рибак оголосив півгодинну перерву в засіданні парламенту
Рибак оголосив переву
Відразу після відкриття ранкового засідання ВР голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву в роботі парламенту на 30 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання Ради відкрито, незважаючи на блокування трибуни опозицією.
На тему: Трибуна та президія Ради знову заблоковані
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 254 народних депутати.
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