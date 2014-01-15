Рибак оголосив перерву в засіданні Ради

Володимир Рибак оголосив півгодинну перерву в засіданні парламенту

Відразу після відкриття ранкового засідання ВР голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву в роботі парламенту на 30 хвилин. Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання Ради відкрито, незважаючи на блокування трибуни опозицією. На тему: Трибуна та президія Ради знову заблоковані Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 254 народних депутати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter