Бюджетний комітет розпочав роботу

На засіданні присутні 33 народні депутати, що свідчить про наявність кворуму.

Раніше, за інформацією УНІАН, глава комітету Євген Геллер проводив закрите засідання з членами комітету - представниками від Партії регіонів і першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мярковським,

"Присутнім біля зали для проведення засідань бюджетного комітету журналістам у 16.15, через 15 хвилин після передбачуваного початку засідання, повідомили, що засідання комітету відкладається на годину, і порадили розходитися", - повідомило видання.

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Також наголошується, що через годину в кабінет Геллера прийшов перший заступник міністра фінансів Мярковський, який від коментарів для преси утримався.

Геллер, визирнув зі свого кабінету, на питання кореспондента про те, чи буде сьогодні засідання бюджетного комітету і коли, не відповів. "Ви член бюджетного комітету?.. Журналіст? Висвітлюйте", - сказав він.

Як прокоментував народний депутат від партії "Батьківщина", член бюджетного комітету Олександр Чорноволенко, в кабінеті Геллера проходив розгляд поправок до держбюджету від "регіоналів", і надалі комітет затвердить проект дуже швидко.

"Йде засідання у глави комітету, якесь закрите, таємне, без опозиційних депутатів, там гроші ділять, напевно. Ми вже 2 години чекаємо. Гроші діляться в закритому режимі. А коли всі прийдуть, то за п'ять хвилин все проголосують, і на цьому все закінчиться", - сказав він.

За словами депутата, опозиційні депутати - члени бюджетного комітету не з'ясовували причину затримки початку засідання комітету.

"Глава тільки в п'ять з'явився. Якщо ви думаєте, що тут все відкрито і гласно, то це не так, і таке не вперше. Так було і в минулому, і в позаминулому році. Процедура, коли наперед все ділилося більшістю, а потім швидко стверджувалося без обговорення або з мінімальним обговоренням. Це типово для роботи Верховної ради після 2010 року", - сказав він.

При цьому депутат зазначив, що до 2010 року над проектом держбюджету сиділи день і ніч, працювали місяцями і розглядали всі поправки.