Ніч на столичному Майдані минула спокійно
Ніч на столичному Майдані минула спокійно, незважаючи на те, що там чекали на ймовірний штурм
Як повідомляє ТСН, близько опівночі активісти заступили на нічне чергування: обійшли периметр і намети. На Майдані тоді зібралося близько 10 тис. мобілізованих та готових до дій людей. Вночі людей поменшало.
Під ранок напруга спала, але самооборона не розслаблялася і працювала справно, написав у Facebook народний депутат Андрій Пишний.
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Вночі народні депутати спілкувалися з людьми та рубали дрова. Тим часом, активісти грали у шахи та настільний теніс просто на вулиці.
Нагадаємо, вчора, 15 січня, Окружний адміністративний суд Києва за позовом Київської міської державної адміністрації заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва до 8 березня 2014 року.
Зокрема, заборона стосується зібрань на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулицях.
Це судове рішення викликало в представників опозиції та активістів острах, що під його приводом буде проведено штурм Майдану. На Майдані було оголошено мобілізацію