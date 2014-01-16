Ніч на столичному Майдані минула спокійно

Як повідомляє ТСН, близько опівночі активісти заступили на нічне чергування: обійшли периметр і намети. На Майдані тоді зібралося близько 10 тис. мобілізованих та готових до дій людей. Вночі людей поменшало.

Під ранок напруга спала, але самооборона не розслаблялася і працювала справно, написав у Facebook народний депутат Андрій Пишний.

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Вночі народні депутати спілкувалися з людьми та рубали дрова. Тим часом, активісти грали у шахи та настільний теніс просто на вулиці.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, Окружний адміністративний суд Києва за позовом Київської міської державної адміністрації заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва до 8 березня 2014 року.

Зокрема, заборона стосується зібрань на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулицях.

Це судове рішення викликало в представників опозиції та активістів острах, що під його приводом буде проведено штурм Майдану. На Майдані було оголошено мобілізацію