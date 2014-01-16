Активісти Антимайдану не підуть на Євромайдан цієї ночі - ЗМІ
02:26, 16 січня 2014Політика
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Учасники протестної акції "За наведення порядку в Києві" продовжують стояти групами в Маріїнському парку.
Активісти Антимайдану не підуть Євромайдан цієї ночі Фото Корреспондент
В кожній з груп провели перекличку, розходитися по наметах активісти поки що не збираються. Частина з них п'ють чай. Відзначимо, що деякі з наметів у парку без світла та обігріву, повідомляє Обозреватель.
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За інформацією джерела видання, сьогодні вночі ніяких дій активістів щодо Євромайдану не буде.
Учасників акції мобілізували для того, щоб вранці вони зайняли територію біля Верховної Ради і не пустили туди представників Євромайдану.
Нагадаємо, засіданні Ради 16 січня нардепи спробують прийняти державний бюджет України на 2014 рік.
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