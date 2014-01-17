Рибак заявляє, що підписав усі вчорашні закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Також Рибак наголосив, що депутати, ухвалюючи вчора закони, діяли згідно з Регламентом Верховної Ради.

“Все відбулося в рамках закону про Регламент Верховної Ради України”, - сказав спікер.

При цьому він підтвердив, що в парламенті зареєстровані проекти постанов представників опозиції про скасування 10 законів, ухвалених 16 січня.

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На уточнююче запитання журналістів, чи розглядатимуться ці проекти постанов, він відповів: “Вчора зареєстровані проекти постанов від опозиції, закінчилась сесія, і я всі закони підписав, оформив відповідним чином, знаючи, що опозиція буде протести подавати. Всі закони підписані, оформлені, і в кого буде питання, то всі зможуть розглянути — і в судах, і тут у Верховній Раді”.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.

Також парламент ухвалив державний бюджет України на 2014 рік та про звільнення від обкладення ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу.