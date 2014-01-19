На Майдані продовжує збиратися Народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, віче традиційно розпочнеться о 12.00, однак люди вранці почали збиратися на Майдані.

Учасники мирних протестів стоять біля наметів, де гріються, снідають, п'ють чай і каву. Зараз перед сценою на Майдані Незалежності перебувають кілька сотень людей з партійними прапорами. Вони слухають патріотичні пісні.Як повідомляв УНІАН, опозиційні політики закликали народ прийти сьогодні на Майдан і підтримати продовження боротьби проти владного режиму.

Також студенти анонсували на сьогодні свій збір. Зокрема на сайті Евромайдана у Facebook повідомляється, що студенти КНУ, НПУ, КПІ, КНЕУ, КУБГ та інших університетів збираються об 11:00 біля пам'ятника Шевченку. “Завтра у нас буде власна протестна програма”, - сказано в поширеній вчора заяві.