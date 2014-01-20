«Правий сектор» підтверджує свою участь у бійках на Грушевського

Як заявив представник об’єднання Андрій, «Правий сектор» є 23-ю сотнею самооборони Майдану і на вулиці Грушевського його активісти прийшли для охорони людей, повідомляє Радіо Свобода.

Методи, до яких вдалися мітингувальники біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, він називає «нормальною, здоровою реакцією на запровадження диктатури».

«А що лишається мітингувальникам, простим українцям, коли в країні запроваджена диктатура і панує режим внутрішньої окупації? Ті, хто там був (на вулиці Грушевського – ред.) могли бачити, що народ лютує, його багато, і стільки провокаторів чи сценаристів Банковій зібрати неможливо», – коментує він.

Правий сектор, за словами їхнього представника, зібрався ще на початку Євромайдану з ідеєю національної революції і від першого дня формував чіткі вимоги до опозиції. Заява і план дій, які оприлюднив зі сцени під час Народного віча 19 січня лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк – це лише окремі вимоги, які Правий сектор вмістив у своєму «Зверненні до українців».