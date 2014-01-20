Група з урегулювання політичної кризи хоче зустрітися з опозицією сьогодні - Герман

Про це у коментарі УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, за дорученням Президента України Віктора Януковича секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв створив робочу групу, до складу якої, крім нього, увійшли радник Президента Андрій Портнов та міністр юстиції Олена Лукаш.

Як сказала Герман, група вже провела засідання сьогодні зранку і запросила опозицію на зустріч сьогодні після обіду в будь-який час. “Ми чекаємо якогось сигналу. Сподіваємось, що сьогодні буде перша результативна зустріч, перші домовленості”, - наголосила вона.

За словами Герман, проведення таких переговорів є важливим для знаходження компромісу, аби заспокоїти суспільство.

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На прохання прокоментувати інформацію про те, що нібито опозиція висуває вимогу до переговорів скасувати закони, ухвалені 16 січня, Герман зауважила, що сьогодні потрібно відкинути мову ультиматумів, а застосовувати державницьку позицію для врегулювання ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Янукович доручив Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з урегулювання політичної кризи. Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи з представниками опозиції 20 січня.