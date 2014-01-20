Міліція відкрила справу за фактами блокування військових частин та «Беркуту» у Львові

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, у Львові невідомі особи своїми автомобілями заблокували виїзди з територій двох військових частини та батальйону спецпризначення «Беркут». Львівська міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 КК України - «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства».

Максимальне покарання за санкцією цієї статті - обмеження волі терміном до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у Львові активісти заблокували бази спецпідрозділу «Беркут» і бази Внутрішніх військ МВС з метою перешкоджання виїзду правоохоронців у Київ.

Зокрема, базу «Беркута» на вулиці Рубчака блокують близько 20 автомобілів і кілька десятків протестувальників. Біля бази Внутрішніх військ на вулиці Стрийській чергують близько 15 автомобілів і майже 40 осіб.

Всю ніч львів'яни приносили учасникам акції, враховуючи сильне похолодання, гарячий чай і каву.