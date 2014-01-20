Захарченко підписав наказ, що дозволяє "Беркуту" застосовувати зброю

В Міністерстві юстиції України 11.01.2014 зареєстровано наказ МВС України №1011 від 24 жовтня 2013 року - "Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки "Беркут". Наказ зареєстрований у Мін'юсті за номером 19/24796", повідомляє Лігабізнесінформ.

Як зазначається у наказі, спецпідрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами країни, актами президента, Кабміну та нормативної бази МВС.

"Підрозділ підпорядковується начальнику ГУМВС, УМВС, а в разі його відсутності - заступнику, який організовує діяльність підрозділів міліції громадської безпеки. При виконанні завдань за межами регіону постійної дислокації підрозділ переходить в оперативне підпорядкування відповідного начальника ГУВС, УВС", - сказано в наказі.

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Відповідно до норм документа, "беркутівцям" під час виконання наказів дозволяється застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, визначених статтями 12 - 15 ч.1 Закону України "Про міліцію".

Завданнями спецпідрозділу, як зазначено в наказі, є: забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення; забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення кримінальних правопорушень; участь у проведенні заходів, спрямованих на розшук і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення терористичних актів.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.