Опубліковано закони проти виправдання злочинів фашизму та руйнування пам'ятників

У газеті Верховної Ради “Голос України” (№10 від 21 січня) опубліковано закони “Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму” та “Про внесення зміни до ст. 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої Світової війни — радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців”.

Як повідомляв УНІАН, обидва закони ВР ухвалила 16 січня, Президент підписав 17 січня.

Законом «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» Кримінальний кодекс доповнюється статтею 436-1 "Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їхніх прибічників".

Згідно з цієї статтею, публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією “Вафен-СС”, підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співробітничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів та їхніх прибічників, – карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Законом «Про внесення зміни до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців» внесено зміни до Кримінального кодексу, якими встановлено, що за «осквернення та руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців передбачена кара у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк».

Відповідний закон підготували народні депутати від КПУ Петро Симоненко та Ігор Алексєєв.