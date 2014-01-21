Міліція відкрила провадження за фактом викрадення Ігора Луценка

Як повідомили УНІАН у столичному главу міліції, кримінальне провадження відкрито за ст. 146 (викрадення або незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у столичній міліції, наразі вживаються заходи зі встановлення місця перебування Ігора Луценка та осіб, які можуть бути причетні до його зникнення.

Читайте такожУ Києві викрали одного з головних активістів ЄвромайдануЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, у Києві невідомі викрали громадського активіста Ігора Луценка. Як написала на своїй сторінці у Facebook активістка Марія Лебедєва, Ігор Луценко на своїй машині привіз до Жовтневої лікарні потерпілого Юрія Вербицького. За даними активістки, Ігоря Луценка викрали разом з потерпілим. «Від пацієнта залишилася куртка з паспортом, він встиг роздягтися у лікаря. Залетіли, скрутили руки, вивели - це вся інформація», - написала активістка і додала, що машина Ігоря Луценка залишилася на території лікарні.

Пізніше народний депутат Марія Матіос розповіла, що лікар Олександрівської лікарні підтвердила, що Ігора Луценка та людину, яку він привіз до лікарні з травмою, викрали прямо під час медичних маніпуляцій невідомі.

“Ми з перших вуст сьогодні дізналися про деталі викрадення Ігоря Луценка та постраждалого, якого він привіз до лікарні. Зі слів керівництва лікарні, це відбувалося так, коли черговий лікар надавала допомогу постраждалому, до кабінету увірвалося 4-5 людей в цивільному, вони заламали руки обом відвідувачам і забрали їх”, - сказала Матіос.

Ввечері голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк після зустрічі з генеральним прокурором заявив, що у Генеральній прокуратурі повідомили, що Ігора Луценка серед затриманих немає.