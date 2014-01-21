Верховний комісар ООН з прав людини закликає призупинити дію "законів 16 січня"

На її думку, дані закони можуть серйозно обмежити основні права людини в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ООН в Україні.

Як зазначається в повідомленні, у вівторок Піллей підкреслила нагальну необхідність конструктивного діалогу в Україні з метою уникнення подальшої ескалації заворушень у країні, викликаних, зокрема, прийняттям нового широкомасштабного законодавства, яке не відповідає міжнародним стандартам у сфері прав людини.

Читайте такожГенсек ООН закликав українців не допустити ескалації насильства"Запеклі зіткнення протягом останніх кількох днів у центрі Києва, в результаті яких, за повідомленнями, багато людей було поранено, викликають велику тривогу", - заявила Верховний комісар. "Я закликаю всі сторони розпочати конструктивний діалог, який дасть змогу уникнути подальшої ескалації напруженості. Чим довше вони чекатимуть, тим важчим стане вихід із глухого кута".

Піллей рекомендувала провести діалог із залученням усіх зацікавлених сторін і його підтримання протягом тривалого часу. Вона відзначила нові зусилля з боку влади щодо початку діалогу з лідерами опозиції.

Разом із тим, Верховний комісар висловила серйозне занепокоєння з приводу пакета законодавчих актів, який було прийнято у четвер, 16 січня, і який запроваджує жорсткі умови для забезпечення основних прав, включаючи право на свободу зібрань і висловлення думки, і передбачає покарання, у тому числі тюремне ув'язнення, за їх порушення. Закони були опубліковані сьогодні.

"Я закликаю владу призупинити застосування цих законів і надати час для ретельного аналізу їхнього змісту, який має повністю відповідати міжнародним стандартам в галузі прав людини, зокрема, зобов'язань України за відповідними договорами, які вона ратифікувала", - заявила вона.

"Я особливо стурбована потенціалом, що міститься у цих законах, щодо обмеження права на свободу вираження думок і свободу зборів, права на інформацію, права на вільну роботу громадянського суспільства. Ці закони також містять потенціал до забезпечення безкарності за порушення прав людини", - заявила Піллей.

Положеннями закону, що викликають занепокоєння, є примушення неурядових організацій, що отримують міжнародне фінансування, до реєстрації в якості "іноземних агентів", відмови від статусу некомерційної організації та регулярної публікації звітності про свою діяльність.

"Ці положення відкидають назад забезпечення прав людини для народу України, придушують полеміку та інакомислення, і ставлять під загрозу демократичні завоювання останніх двох десятиліть", - сказала Піллей.

Вона привітала заяву українського омбудсмена стосовно наміру провести аналіз положень цих законів з точки зору потенційних загроз у галузі прав і свобод, а також відповідності міжнародним стандартам у галузі прав людини та зобов'язань України.

Піллей іще раз закликала всі сторони до стриманості, підкресливши, що право на свободу мирних зібрань є фундаментальним правом людини.

«Я закликаю лідерів опозиції чітко дистанціюватися від тих своїх прихильників, які вдаються до насильства", сказала вона. "Повністю визнаючи законний обов'язок держави щодо захисту проти насильства, я закликаю правоохоронні органи виконувати свої обов'язки в повній відповідності до міжнародних норм у галузі прав людини", - заявила Верховний комісар ООН з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, прийняли 11 законів й одну постанову. Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

Наступного дня Президент Віктор Янукович підписав ці закони, 21 січня вони були опубліковані в офіційній пресі.