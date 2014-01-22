По Печерську йдуть тисячі "тітушок" (фото) - Геращенко
10:00, 22 січня 2014Політика
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Народний депутат від партії «УДАР» Ірина Геращенко каже, що "тітушки" йдуть організованими колонами по Печерську.
"Титушки" йдуть по печерську
"По Печерську йдуть тисячі тітушок. Організованими колонами", - написала в соціальній мережі Facebook нардеп Ірина Геращенко.
Фото з Facebook Ірини Геращенко
"В цих колонах немає жодноі жінки. Тільки хлопці спортивноі зовнішності і вишколу. Йдуть воєнізованими строями. Друзі, це не тітушки, а вишколом вище. Тим часом тільки- но телефонувала колега по фракціі. Ій з 3 ночі почали телефонувати з грубими погрозами, 20 дзвінків за ніч з різних телефонних нумерів...", - написала Геращенко.
Фото з Facebook Ірини Геращенко
Нагадаємо, з 19 січня на вулиці Грушевського триває протистояння активістів Евромайдана і правоохоронців.
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