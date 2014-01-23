Львівський "беркутівець" розповів, що їх вважають неблагонадійними

Про це на умовах анонімності заявив один із беркутівців, повідомляє Deutsche Welle.

«У Києві ми вже більше місяця, – розповідає в анонімному телефонному інтерв’ю один із представників львівського спецпідрозділу «Беркут». – Нас перекинули, ще коли було затишшя».

Читайте такожКерівник міліції Львівщини запевняє, що виїзд бійців «Беркуту» та ВВ за межі області не плануєтьсяЗа словами співрозмовника, до столиці стягнули понад 80 відсотків особового складу спецпідрозділу. Утім, львів’яни і решта "беркутівців" із західних регіонів не стоять на «передовій»: «Ми забезпечуємо тил, це й добре, бо не знаю, як би мої хлопці повелися. Нас вважають неблагонадійними, психологічно нестабільними. На «передову» виставили Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровськ».

«Сили такі, що, повірте, можемо знести Майдан за годину, якщо буде команда, не задумуючись», – додав службовець. Він поскаржився, що умови перебування жахливі, рядові спецпризначенці сплять уже місяць на підлозі в спортзалах. Харчування дають, а от з умиванням – проблема.

Читайте такожЯк Беркут захоплював активістів на Грушевського«Про що ми можемо думати? Думаємо про те, аби швидше приїхати додому та про обіцяні фінансові винагороди. Думаю, мої хлопці не били б бездумно людей, тут таких і без нас вистачає», – каже співрозмовник.

У бесіді з досвідченими міліціянтами у відставці DW довідалась, що беркутівці справді «натхненні» неабияким матеріальним заохоченням. До їх щомісячної зарплати в 5 тисяч гривень нараховують щогодинну грошову винагороду в кілька сот гривень, тож мотивація дуже сильна. А ще в день міліції багатьом працівникам «Беркута» роздали дострокові звання, нагороди та вогнепальну зброю, каже міліціонер у відставці, що також попросив анонімності.

Він переконаний, що у перших лавах спецпризначенців на Майдані стоять люди з «промитими мізками», зомбовані, яким перед відправленням постійно демонстрували змонтовану стрічку про активістів Євромайдану, які нападають на «Беркут».

«Це семихвилинна стрічка, яка постійно подавалася з акцентом: мовляв, бачите, що вони роблять проти нашого брата», – додав співрозмовник. У хлопців обмаль інформації. Але звідки її взяти, коли телефонів і телевізорів немає, а перед тобою розлючений натовп, каже відставний міліціонер.