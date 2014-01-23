Кінах: Бізнес-кола закликають розпочати загальнонаціональний діалог

На думку ділового співтовариства, необхідно невідкладно вжити низку системних заходів, які дозволять зняти соціальну напругу в суспільстві.

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, президент УСПП Анатолій Кінах.

«Виходячи з того, що у влади і опозиції немає чіткого плану дій щодо недопущення подальшої ескалації протистояння, а ситуація постійно загострюється і вимагає прийняття невідкладних заходів, бізнес-громадськість закликає сторони припинити взаємні ультиматуми і розпочати загальнонаціональний діалог за участю представників громадськості, людей, які користуються беззаперечним авторитетом в українському суспільстві», - сказав Анатолій Кінах.

На його переконання, подолати кризу необхідно мирним, демократичним шляхом, без нагнітання ситуації і силового протистояння. Необхідно відновити пленарні засідання Верховної Ради, де, в тому числі, повернутися до прийнятого 16 січня пакету законів, провести їх висококваліфіковану юридичну експертизу, порівняти з аналогами з міжнародної практики і на основі цього прийняти відповідні нормативні рішення.

Не менш важливим є персоніфікація відповідальності незалежно від приналежності до тієї чи іншої сторони конфлікту, за факти порушення прав людини, зазначив народний депутат.

Потрібно посилити вимоги відповідальності за результати роботи членів Кабінету Міністрів. Невідкладно повинні бути задіяні заходи з ліквідації корупції, посилення контролю за цільовим використанням державних фінансових ресурсів, наведення порядку в державних закупівель та регуляторної системи.

«Такі заходи промисловці і підприємці вважають невідкладними, які відносяться до першого етапу виходу з кризи. Їх втілення сприятиме недопущення подальшої ескалації насильства, силового протистояння, в якому не буде переможців, а лише величезні втрати для держави і її народу», - резюмував парламентарій, повідомляє його прес-служба.