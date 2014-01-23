Азаров розповів, в якому випадку уряд піде у відставку
19:59, 23 січня 2014Політика
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Уряд України готовий піти, якщо Верховна Рада проголосує за його відставку, якої добивається опозиція
Азаров заявив, що уряд готовий піти у відставку, якщо ВР за це проголосує
Уряд готовий піти у відставку, якщо за це проголосує Верховна Рада.
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Як передає агентство Прайм, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Давосі.
"Питання відставки уряду знаходиться в компетенції парламенту. Якщо парламент набере достатню кількість голосів, то уряд піде у відставку. Я вже говорив, що така процедура можлива", - сказав Азаров журналістам.
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