У Києві захопили будівлю Мінагрополітики
11:52, 24 січня 2014Політика
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Сьогодні вранці активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Мінагропроду, в якій, за їхніми словами, перебуватиме «Штаб національної гвардії».
Активісти Євромайдану, які сьогодні вранці захопили будівлю Міністерства аграрної політики і продовольства, продовжують перебувати в приміщенні, а співробітники відомства працюють сьогодні з дому.
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