У Києві захопили будівлю Мінагрополітики

Сьогодні вранці активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Мінагропроду, в якій, за їхніми словами, перебуватиме «Штаб національної гвардії».

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