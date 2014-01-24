У Києві захопили будівлю Мінагрополітики

11:52, 24 січня 2014
Політика
1 0

Сьогодні вранці активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Мінагропроду, в якій, за їхніми словами, перебуватиме «Штаб національної гвардії».

Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Євромайдану, які сьогодні вранці захопили будівлю Міністерства аграрної політики і продовольства, продовжують перебувати в приміщенні, а співробітники відомства працюють сьогодні з дому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter